Venom: The Last Dance, e se Eddie Brock diventasse Knull? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Venom: The Last Dance sarà l'ultimo capitolo della saga dedicata al simbionte con Tom Hardy protagonista, ma una teoria che sta prendendo piede, vedrebbe lui come villain principale Il debutto nelle sale di Venom: The Last Dance è alle porte e promette di offrire un nuovo epico capitolo della storia di Eddie Brock / Venom (Tom Hardy). Dal 2018, l'interpretazione live-action del personaggio ha attraversato due film da solista e una confusa serie di apparizioni post-credit, con i fan di tutto il mondo che si sono affezionati all'interpretazione di Hardy. Sebbene l'attore abbia ripetutamente dichiarato che The Last Dance sarà il suo ultimo film da solista nel ruolo del personaggio, ci si è chiesti quale sarà il suo futuro sullo schermo, sia nell'Universo Spider-Man della Sony che attraverso Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, e se Eddie Brock diventasse Knull? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): Thesarà l'ultimo capitolo della saga dedicata al simbionte con Tom Hardy protagonista, ma una teoria che sta prendendo piede, vedrebbe lui come villain principale Il debutto nelle sale di: Theè alle porte e promette di offrire un nuovo epico capitolo della storia di(Tom Hardy). Dal 2018, l'interpretazione live-action del personaggio ha attraversato due film da solista e una confusa serie di apparizioni post-credit, con i fan di tutto il mondo che si sono affezionati all'interpretazione di Hardy. Sebbene l'attore abbia ripetutamente dichiarato che Thesarà il suo ultimo film da solista nel ruolo del personaggio, ci si è chiesti quale sarà il suo futuro sullo schermo, sia nell'Universo Spider-Man della Sony che attraverso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tom Hardy risponde alla domanda se SPIDER-MAN apparirà in Venom : The Last Dance - Dovete assolutamente guardare il video qui sotto perché la risposta di Hardy potrebbe essere eloquente. Sebbene Spider-Man 4 sia la nostra migliore possibilità di vedere sullo schermo un Venom fedele ai fumetti, potrebbe comunque servire come addio al simbionte di Hardy, perché l’attore non sembra avere intenzione di fare altri film da solista dopo questo. (Cinefilos.it)

Venom : The Last Dance - le previsioni della partenza al boxoffice americano - Deadline comunica le previsioni degli incassi americani per il debutto di Venom: The Last Dance con Tom Hardy, ultimo atto della trilogia, da noi in sala dal 24 ottobre. Come si colloca rispetto agli esordi del primo e del secondo capitolo?. (Comingsoon.it)

Venom : The Last Dance - la regista promette che si tratta solo dell’inizio per Knull - Eddie e Venom sono in fuga. Qui, Knull è la minaccia che si nasconde dietro il pericolo che mette alla prova i limiti assoluti della partnership tra Eddie e Venom, ma è la loro relazione che rimane il cuore di questa storia”, continua. Dopo Carnage, il regista afferma che volevano “intensificare la posta in gioco con la minaccia in questo film, quindi abbiamo tirato fuori le armi pesanti per ... (Cinefilos.it)