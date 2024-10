Until Dawn: svelata la data di uscita del film tratto dal videogioco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il film Until Dawn, diretto da David F. Sandberg e tratto dal popolare videogioco, ha finalmente una data di uscita nelle sale. Until Dawn, il film prodotto da Screen Gems tratto dal popolare videogioco di Sony Playstation, ha ora una data di uscita: il 25 aprile 2025. Il lungometraggio porterà sul grande schermo il gioco horror di Supermassive Games pubblicato da Sony Computer Entertainment. Il cast di Until Dawn David F. Sandberg ha diretto il film tratto da Until Dawn scritto da Gary Dauberman, che ha sviluppato la prima bozza firmata da Blair Butler. Il cast comprende Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A'zion, Maia Mitchell e Peter Stormare. Nel team della produzione ci sono Dauberman, Mia Maniscalco, Sandberg, Movieplayer.it - Until Dawn: svelata la data di uscita del film tratto dal videogioco Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, diretto da David F. Sandberg edal popolare, ha finalmente unadinelle sale., ilprodotto da Screen Gemsdal popolaredi Sony Playstation, ha ora unadi: il 25 aprile 2025. Il lungometraggio porterà sul grande schermo il gioco horror di Supermassive Games pubblicato da Sony Computer Entertainment. Il cast diDavid F. Sandberg ha diretto ildascritto da Gary Dauberman, che ha sviluppato la prima bozza firmata da Blair Butler. Il cast comprende Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A'zion, Maia Mitchell e Peter Stormare. Nel team della produzione ci sono Dauberman, Mia Maniscalco, Sandberg,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Until Dawn - annunciata la data d’uscita del film di Sony Pictures - Until Dawn è un gioco horror interattivo, sviluppato da Sumermassive Games e rilasciato originariamente nel corso del 2015 Sony Interactive Entertainment. Aggiungiamo che appena pochi giorni fa Until Dawn 2 è stato apparentemente confermato dall’attore Peter Stormare. co/NTigb4xLcO pic. A condividere questa importante novità sulla pellicola cinematografica basata sulla serie videoludica di ... (Game-experience.it)

Until Dawn su PS5 e PC - la recensione - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. L'atmosfera che permeava l'originale è stata fedelmente ricreata, immergendoci nuovamente in un'esperienza che omaggia i classici film slasher. (Adnkronos) – Until Dawn, l'horror interattivo di Supermassive Games che ha affascinato i giocatori nel 2015, torna su PlayStation 5 con una veste grafica rinnovata ... (Webmagazine24.it)

Until Dawn su PS5 e PC - la recensione - Vestiamo i panni di un gruppo di adolescenti in […]. L'atmosfera che permeava l'originale è stata fedelmente ricreata, immergendoci nuovamente in un'esperienza che omaggia i classici film slasher. (Adnkronos) – Until Dawn, l'horror interattivo di Supermassive Games che ha affascinato i giocatori nel 2015, torna su PlayStation 5 con una veste grafica rinnovata e diverse migliorie. (Periodicodaily.com)