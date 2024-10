Un Ambrogino alla memoria della Guaineri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Qualche lacrima cadrà, è facile prevederlo. Perché durante la cerimonia degli Ambrogini d’oro, il prossimo 7 dicembre al Teatro Dal Verme, il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi consegneranno una Medaglia d’oro alla memoria ai familiari di Roberta Guaineri (nella foto), avvocatessa e assessora comunale allo Sport dal 2016 al 2021, scomparsa tragicamente lo scorso 24 giugno a causa di una malattia. A proporre la candidatura della Guaineri alla Civica benemerenza è stata proprio la Buscemi, esponente del Pd proprio come l’ex assessora. Scontato che la medaglia d’oro alla memoria venga approvata all’unanimità. Il termine per presentare le proposte era fissato ieri. Le candidature sono complessivamente 223 (l’anno scorso erano state di più, 240, cifra record). Tra queste, 104 sono di persone, di cui 19 alla memoria. Ilgiorno.it - Un Ambrogino alla memoria della Guaineri Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Qualche lacrima cadrà, è facile prevederlo. Perché durante la cerimonia degli Ambrogini d’oro, il prossimo 7 dicembre al Teatro Dal Verme, il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi consegneranno una Medaglia d’oroai familiari di Roberta(nella foto), avvocatessa e assessora comunale allo Sport dal 2016 al 2021, scomparsa tragicamente lo scorso 24 giugno a causa di una malattia. A proporre la candidaturaCivica benemerenza è stata proprio la Buscemi, esponente del Pd proprio come l’ex assessora. Scontato che la medaglia d’orovenga approvata all’unanimità. Il termine per presentare le proposte era fissato ieri. Le candidature sono complessivamente 223 (l’anno scorso erano state di più, 240, cifra record). Tra queste, 104 sono di persone, di cui 19

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un Ambrogino alla memoria della Guaineri - Il prossimo 7 dicembre a Milano, durante la cerimonia degli Ambrogini d'oro, verrà consegnata una Medaglia d'oro alla memoria alla famiglia di Roberta Guaineri, ex assessora comunale scomparsa nel giu ... (ilgiorno.it)

A Milano 223 candidature per gli Ambrogini d'oro, anche un cane - Sono 223 le candidature presentate per ricevere il 7 dicembre gli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza assegnata dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città. Tra queste, 104 sono di perso ... (ansa.it)

Sono 223 i candidati per l’Ambrogino d’oro - Non è trapelato nessun nome ma tra i candidati ci sono 104 sono di persone (19 alla memoria). La cerimonia di consegna avverrà il 7 dicembre prossimo, come da tradizione ... (milanotoday.it)