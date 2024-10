Calciomercato.it - UFFICIALE: rottura legamenti e stagione finita. Il Milan deve tornare sul mercato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brutte notizie per il: l’infortunio che conclude la, necessario il cambiamento di strategia per i rossoneri suldi gennaio Le prossime settimane promettono di essere cruciali per il, chenecessariamente invertire la tendenza di un avvio disegnato da risultati e prestazioni troppo altalenanti per rilanciarsi su tutti i fronti. Puntando ad arrivare a gennaio nelle migliori condizioni possibili per poter ambire a grandi traguardi e magari rinforzarsi ulteriormente sul. Zlatan Ibrahimovic (fonte: © LaPresse) – Calcio.it La sessione di trasferimenti estiva, dati alla mano, fin qui non si è rivelata particolarmente efficace ed è di certo uno dei punti che maggiormente vengono contestati al club. Gli innesti non stanno dando una grandissima mano e anche il resto della squadra sta rendendo sotto le aspettative.