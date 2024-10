Quotidiano.net - Trump balla e non risponde ai giornalisti. Il palco del comizio diventa una discoteca

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Show di Donaldad un incontro con gli elettori alla periferia di Filadelfia. L’evento moderato dalla governatrice del South Dakota Kristi Noem era iniziato da 30 minuti quando una persona si è sentita male e il tycoon si è fermato per consentire l’arrivo dei medici. Finita l’emergenza però The Donald non ha ripreso il town-hall, ovvero le domande dal pubblico di sostenitori. Invece, ha chiesto al suo staff di mettere la playlist della campagna ed ha iniziato a chiedere al pubblico quale canzone volesse iniziando are e cantare sul. Il video dell’ex presidente che muove i pugni al ritmo di ‘Ymca’ dei Village People o dondola con un pezzo di Elvis Presley èto già virale sui social media. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei media la campagna disi è limitata are: "Lui è qui per la gente".