Servizi: aperte le domande per iscriversi all’albo di scrutatori e presidenti di seggio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 – Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda. REQUISITI. Per l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media Inferiore; non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; non essere Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestare Servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Lanazione.it - Servizi: aperte le domande per iscriversi all’albo di scrutatori e presidenti di seggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 – Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente dielettorale possono presentare la relativa domanda. REQUISITI. Per l'iscrizione nell'Albo degliè necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media Inferiore; non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; non essere Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestareo presso gli Uffici Elettorali Comunali; non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

