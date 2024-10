Scontro auto-moto, ci sono due feriti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scontro fra un'auto e una moto, ci sono due feriti. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto verso le 12 di mercoledì 16 ottobre in località Lagarine, nel comune di Scurelle. Secondo le prime informazioni Trentotoday.it - Scontro auto-moto, ci sono due feriti Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)fra un'e una, cidue. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto verso le 12 di mercoledì 16 ottobre in località Lagarine, nel comune di Scurelle. Secondo le prime informazioni

Nello scontro con un'auto muore motociclistica 22enne - Un motociclista 22enne è morto oggi, 16 ottobre, nello scontro con un'auto a Bussolengo. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto in Via Crocioni, intorno alle 13.30. Il decesso del giovane è stato accertato dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica subito dopo aver... (Veronasera.it)

Scontro auto-moto - ragazza di 18 anni finisce in ospedale - Scontro tra un'auto e una moto a Lavagna nel primo pomeriggio di martedì 15 ottobre. È successo in via Moggia poco dopo le 14. Ad avere la peggio la motociclista, una ragazza di appena 18 anni finita in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. Per fortuna non è in pericolo di vita... (Genovatoday.it)

Calcinato : scontro moto-auto in via Stazione - chi era la vittima Sebastiano Tocci - Calcinato, 15 ottobre 2024 – Ennesima tragedia della strada nel Bresciano e ancora una volta la vittima è minorenne. Nel Bresciano quest’anno prima di lui sono morti altri giovani. Questa volta è toccato a Sebastiano Diego Socci, 17 anni, che non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nell’incidente motociclistico avvenuto domenica sera a Calcinato. (Ilgiorno.it)