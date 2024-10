Sciopero trasporti il 18 ottobre 2024: un altro venerdì di passione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024 è previsto uno Sciopero nazionale dei trasporti che interesserà l’intera penisola, con possibili blocchi per 24 ore. L’agitazione coinvolgerà il settore dei trasporti pubblici, mettendo a rischio la regolare circolazione di autobus, metropolitane e treni in molte delle principali città italiane. A convocare lo Sciopero son stati i principali sindacati in risposta alle crescenti richieste di migliori condizioni di lavoro e salariali per i lavoratori del comparto trasporti. Roma, Milano, Torino, Napoli e molte altre città vedranno interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. A Roma, lo Sciopero interesserà la rete Atac, con il blocco di autobus, tram e metropolitane. Le fasce di garanzia per i servizi essenziali saranno rispettate nelle prime ore del mattino e a fine giornata, per cercare di limitare i disagi per i pendolari. Velvetmag.it - Sciopero trasporti il 18 ottobre 2024: un altro venerdì di passione Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 18è previsto unonazionale deiche interesserà l’intera penisola, con possibili blocchi per 24 ore. L’agitazione coinvolgerà il settore deipubblici, mettendo a rischio la regolare circolazione di autobus, metropolitane e treni in molte delle principali città italiane. A convocare loson stati i principali sindacati in risposta alle crescenti richieste di migliori condizioni di lavoro e salariali per i lavoratori del comparto. Roma, Milano, Torino, Napoli e molte altre città vedranno interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. A Roma, lointeresserà la rete Atac, con il blocco di autobus, tram e metropolitane. Le fasce di garanzia per i servizi essenziali saranno rispettate nelle prime ore del mattino e a fine giornata, per cercare di limitare i disagi per i pendolari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero venerdì 18 ottobre - trasporti a rischio - Sciopero venerdì 18 ottobre del trasporto pubblico locale e nazionale proclamato dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas. Lo sciopero coinvolgerà anche altri settori. (Sbircialanotizia.it)

No - venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti a Roma - Venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti. Nonostante la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato Si Cobas, tram, bus, metro e ferrovie ex concesse di Roma e del Lazio viaggeranno regolarmente. A pochi giorni dallo sciopero, infatti, l'Atac e gli operatori privati che... (Romatoday.it)

Sciopero generale venerdì 18 ottobre - a rischio trasporti e non solo : cosa sapere - Ma non solo: la mobilitazione coinvolgerà anche altri settori, sia pubblici che privati. I sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale che, per 24 ore, da mezzanotte alle 23. Giornata di stop ai trasporti per venerdì 18 ottobre. 59, potrebbe causare disagi a chi viaggia o si sposta con bus, metro e tram. (Tg24.sky.it)