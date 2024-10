Sala vuole un civico come suo sostituto, ma Majorino e Maran scalpitano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco di Milano ha proposto come suo sostituto Mario Calabresi che però ha già declinato l'invito. Un modo per bloccare il Partito democratico che nel 2027 potrebbe candidare l'attuale consigliere regionale o anche l'europarlamentare. Ma c'è chi suggerisce anche il nome di Cecilia Strada. Nel centrodestra si fa largo invece Regina De Albertis. Mancano poco più di due anni alle elezioni comunali di Milano, ma il centrosinistra appare più in pezzi che mai in vista del possibile successore del sindaco Beppe Sala. Nell'ultima settimana, infatti, il primo cittadino ha deciso di lanciare la candidatura dell'ex direttore di Repubblica Mario Calabresi, ricevendo però da quest'ultimo un secco no. "Sono molto onorato della stima che ha per me il sindaco Sala, che ringrazio. Laverita.info - Sala vuole un civico come suo sostituto, ma Majorino e Maran scalpitano Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco di Milano ha propostosuoMario Calabresi che però ha già declinato l'invito. Un modo per bloccare il Partito democratico che nel 2027 potrebbe candidare l'attuale consigliere regionale o anche l'europarlamentare. Ma c'è chi suggerisce anche il nome di Cecilia Strada. Nel centrodestra si fa largo invece Regina De Albertis. Mancano poco più di due anni alle elezioni comunali di Milano, ma il centrosinistra appare più in pezzi che mai in vista del possibile successore del sindaco Beppe. Nell'ultima settimana, infatti, il primo cittadino ha deciso di lanciare la candidatura dell'ex direttore di Repubblica Mario Calabresi, ricevendo però da quest'ultimo un secco no. "Sono molto onorato della stima che ha per me il sindaco, che ringrazio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Juventus - idea Ismajli a gennaio come sostituto di Bremer - Condizioni che lo rendono molto appetibile e che la Juventus potrebbe sfruttare per portare a Torino un difensore di sicuro affidamento che sostituirebbe almeno numericamente Bremer a un prezzo decisamente basso. Tra i molti profili che Cristiano Giuntoli starebbe valutando per sostituire Gleison Bremer nella prossima sessione di calciomercato di gennaio ci sarebbe anche quello di Ardian Ismajli. (Metropolitanmagazine.it)

Skriniar alla Juventus come sostituto di Bremer : il colpo di mercato solo a due condizioni - La Juventus segue anche Skriniar come possibile sostituto di Bremer. Per averlo dal PSG si devono concretizzare due condizioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Esclusivo : Ten Hag affronta le partite decisive del Man United come vincitore provato come possibile sostituto - Allegri è senza lavoro da quando ha lasciato la Juve alla fine della scorsa stagione, e rimane un allenatore con un curriculum impressionante, con lo United che lo esplora come opzione, anche se finora non ci sono stati colloqui concreti. . Lo hanno riferito fonti a conoscenza della situazione Colto in fuorigioco che il Man Utd vuole vedere presto risultati e prestazioni migliori, anche se Ten ... (Justcalcio.com)