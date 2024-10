Omicidio Rozzano, Manuel ucciso con una sola coltellata la torace (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - L'autopsia di Manuel Mastrapasqua ha confermato che il suo omicida Daniele Rezza lo ha colpito con una sola coltellata al torace, risultata fatale. Il fendente ha reciso una vena tra cuore e polmoni provocando una grave emorragia. L'esame si è svolto all'istituto di medicina legale di Milano. Dall'esame del corpo del 31enne, ucciso la notte dell'11 ottobre in viale Romagna a Rozzano mentre rincasava dal lavoro, sono emersi anche due lesioni, una sotto l'occhio e una al mento.  Non è stato possibile stabilire con certezza se siano compatibili con una breve colluttazione nata dalla reazione del 31enne al tentativo di rapina o con la caduta a terra dopo la coltellata. Ora il corpo di Mastrapasqua, dopo il nulla osta della Procura, verrà restituito ai suoi famigliari per celebrare i funerali.   Agi.it - Omicidio Rozzano, Manuel ucciso con una sola coltellata la torace Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - L'autopsia diMastrapasqua ha confermato che il suo omicida Daniele Rezza lo ha colpito con unaal, risultata fatale. Il fendente ha reciso una vena tra cuore e polmoni provocando una grave emorragia. L'esame si è svolto all'istituto di medicina legale di Milano. Dall'esame del corpo del 31enne,la notte dell'11 ottobre in viale Romagna amentre rincasava dal lavoro, sono emersi anche due lesioni, una sotto l'occhio e una al mento.  Non è stato possibile stabilire con certezza se siano compatibili con una breve colluttazione nata dalla reazione del 31enne al tentativo di rapina o con la caduta a terra dopo la. Ora il corpo di Mastrapasqua, dopo il nulla osta della Procura, verrà restituito ai suoi famigliari per celebrare i funerali.  Â

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Rozzano - Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata tra cuore e polmoni - A colpirlo, nella notte dell'11 ottobre in viale Romagna a Rozzano (Milano), è stato il 19enne Daniele Rezza, in carcere per omicidio e rapina impropria. Continua a leggere . L'autopsia ha stabilito che Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata che gli ha reciso un'arteria tra il cuore e i polmoni. (Fanpage.it)

Omicidio Mastrapasqua - l’autopsia conferma : Manuel ucciso da una sola coltellata che ha reciso una vena tra cuore e polmone - Il diciannovenne ha strappato un paio di cuffie wireless Music Sound dal collo del trentunenne, sferrandogli poi il fendente con un coltello da cucina preso a casa. L'esame autoptico La dinamica Preso ad Alessandria L'esame autoptico Stando alle prime informazioni, il medico legale non ha riscontrato altri segni che facciano pensare a un tentativo di difesa. (Ilgiorno.it)

Manuel Maura su Francesca Sorrentino a Uomini e Donne : “Andrò a corteggiarla a una sola condizione” - A pochi giorni dalla messa in onda del trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne 2024/2025, il suo ex Manuel Maura ha ammesso di non escludere la possibilità di scendere a corteggiare la sua ex, con cui partecipò a Temptation Island: "Può succedere di tutto".Continua a leggere . (Fanpage.it)