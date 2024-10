Occupazione abusiva, aggredì troupe televisiva di Mediaset a Reggio Emilia, denunciato 46enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Reggio Emilia, 16 ottobre 2024 – È stato denunciato dopo aver aggredito una troupe televisiva di Mediaset impegnata in un servizio d’inchiesta sulle occupazioni abusive degli immobili a Reggio. I fatti risalgono al pomeriggio del 28 settembre scorso in via Grillenzoni quando un 46enne ghanese ha preso a calci e pugni Francesco Leone, inviato della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ per poi tentare di scagliarsi contro il cameraman, i quali volevano intervistarlo sulla sua Occupazione abusiva di un appartamento di proprietà di un uomo italiano, presente anch’egli in quel momento. Sul posto erano arrivati i carabinieri che hanno identificato e denunciato l’uomo con l’accusa di lesioni personali. Il giornalista ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dal quale è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Ilrestodelcarlino.it - Occupazione abusiva, aggredì troupe televisiva di Mediaset a Reggio Emilia, denunciato 46enne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – È statodopo aver aggredito unadiimpegnata in un servizio d’inchiesta sulle occupazioni abusive degli immobili a. I fatti risalgono al pomeriggio del 28 settembre scorso in via Grillenzoni quando unghanese ha preso a calci e pugni Francesco Leone, inviato della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ per poi tentare di scagliarsi contro il cameraman, i quali volevano intervistarlo sulla suadi un appartamento di proprietà di un uomo italiano, presente anch’egli in quel momento. Sul posto erano arrivati i carabinieri che hanno identificato el’uomo con l’accusa di lesioni personali. Il giornalista ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dal quale è stato dimesso con dieci giorni di prognosi.

