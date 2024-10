Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Alto 2025: informazioni e foto sul nuovo modello

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non più disponibile in Europa dal 2015, laha rappresentato ild’attacco della Casa giapponese in Europa per diversi anni. Comoda per l’utilizzo cittadino, per le sue dimensioni, la piccola vettura ha sempre riscosso un buon successo. Ora potrebbe tornare? Non lo sappiamo. Vi presentiamo comunque un render non ufficiale preso dal video del canale Youtube di Polo To, concarine da mostrare. Ci sono state diverse revisioni deldalla sua introduzione del 1979. L’hardware, il software e la grafica migliorano tutti con ogniedizione. Molti scelgono per ilper il pendolarismo all’interno delle città. La guida della città di tutti i giorni è resa più semplice con le dimensioni compatte dell’e il grande risparmio di carburante.