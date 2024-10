New Zealand accusa il colpo. Burling: “Giornata frustrante, ma li avevamo a tiro” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Team New Zealand stava dominando la America’s Cup, aveva vinto le prime quattro regate e si era lanciato sul 4-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Proprio sul più bello, quando voleva infliggere a INEOS Britannia la spallata potenzialmente decisiva imponendosi nelle due gare odierne, l’equipaggio oceanico ha subito il micidiale uno-due da parte di Ben Ainslie e compagni. Il Defender ha infatti commesso un clamoroso errore nella partenza di gara-5 ed è caduto dai foil, mentre in gara-6 si è inchinato al Challenger of Record in fase di pre-start e il tentativo di rimonta si è rivelato vano. Oasport.it - New Zealand accusa il colpo. Burling: “Giornata frustrante, ma li avevamo a tiro” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Team Newstava dominando la America’s Cup, aveva vinto le prime quattro regate e si era lanciato sul 4-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Proprio sul più bello, quando voleva infliggere a INEOS Britannia la spallata potenzialmente decisiva imponendosi nelle due gare odierne, l’equipaggio oceanico ha subito il micidiale uno-due da parte di Ben Ainslie e compagni. Il Defender ha infatti commesso un clamoroso errore nella partenza di gara-5 ed è caduto dai foil, mentre in gara-6 si è inchinato al Challenger of Record in fase di pre-start e il tentativo di rimonta si è rivelato vano.

