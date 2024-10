Milano, fermati 10 egiziani accusati di immigrazione clandestina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano nelle prime ore di stamattina ha dato esecuzione a un Decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di 10 soggetti di origine egiziana, indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nonché esercizio abusivo dell’attività creditizia. Unlimitednews.it - Milano, fermati 10 egiziani accusati di immigrazione clandestina Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(ITALPRESS) – La Polizia di Stato dinelle prime ore di stamattina ha dato esecuzione a un Decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di– Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di 10 soggetti di origine egiziana, indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’nonché esercizio abusivo dell’attività creditizia.

I soldi sulla pelle dei migranti - dieci fermati a Milano : 6mila euro a testa per arrivare in Italia - Sono almeno otto le traversate via mare ricondotte agli indagati, di cui una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e cinque sulle coste greche; un ulteriore viaggio, diretto verso le coste italiane, si è concluso con un'attività di soccorso, dopo che l’imbarcazione è risultata non più governabile e quindi essere finita alla deriva. (Ilgiorno.it)

