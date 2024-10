Migranti, prima nave italiana arrivata a centri in Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra, della marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone Migranti soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera italiana: si tratta dei primi ospiti dei centri per Migranti costruiti dall’Italia nel Paese balcanico. Lapresse.it - Migranti, prima nave italiana arrivata a centri in Albania Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaLibra, della marina militare, èa Shengjin, in, con a bordo 16 personesoccorse in acque internazionali dalla guardia costiera: si tratta dei primi ospiti deipercostruiti dall’Italia nel Paese balcanico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PRIMA PAGINA-La linea italiana in Europa - dai migranti al Medio Oriente - Un appuntamento quello europeo al quale la […] The post PRIMA PAGINA-La linea italiana in Europa, dai migranti al Medio Oriente appeared first on L'Identità. . Quella di ieri è stata un’intensa giornata parlamentare per Giorgia Meloni che, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, ha fatto la spola tra Montecitorio e Palazzo Madama per le comunicazioni di rito che il presidente del ... (Lidentita.it)

Migranti - prima nave italiana in viaggio verso i centri in Albania - La prima imbarcazione italiana con migranti è in viaggio verso l’Albania. Soccorse in mare, le persone da trasferire sono state sottoposte a un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: maschi, non vulnerabili, provenienti da Paesi sicuri. . Il primo gruppo è composto da 16 persone, 10 bengalesi e 6 egiziani: l’arrivo in Albania è previsto nella giornata di ... (Tg24.sky.it)

La Regione lavora a corsi per migranti - dall'alfabetizzazione informatica alla conoscenza della lingua italiana - Il programma "Gol" un'opportunità per i migranti. L'iniziativa è dell'assessore al Lavoro della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, che ha coordinato una riunione operativa con i rappresentanti delle quattro prefetture per illustrare il progetto di inclusione e occupabilità e per concordare un... (Chietitoday.it)