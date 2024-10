Medvedev battuto da Sinner in un’ora, guadagna 21mila dollari al minuto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daniil Medvedev 'lavora' un'ora e guadagna 1,5 milioni di dollari. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l'azzurro prende a pallate il moscovita con lo score di 6-0, 6-3 in una sfida Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daniil'lavora' un'ora e1,5 milioni di. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Janniknei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l'azzurro prende a pallate il moscovita con lo score di 6-0, 6-3 in una sfida

