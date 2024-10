Secoloditalia.it - Mamma Meloni al mercatino di Sora con le sue candele fatte a mano. La sinistra della Ztl è servita

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Romanzi rosa, oltre 130, dipinti e ora la produzione artigianale didi cera. Donna colta e ironica, Anna Paratore,premier Giorgia, in questi giorni è stata vista tra i banchi deldi, in Ciociaria. La donna simpatica dietro una bancarella diartigianali realizzate aè lei, in compagnia del suo cane Rocco. È il suo hobby preferito in questo periodo. Partita alle 5 del mattino da Roma la signora Anna è lì per vendere le sue opere. Una lezione di operosità e umiltà allacol birignaoztl. La figliapremier alle bancarelle, altro chedi popolo.aldicon le suedi cera Con lei c’è Marilena Cascone, imprenditrice di, amica di vecchia data conosciuta per caso alcuni anni fa in un ristoranteCapitale.