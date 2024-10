L’Unione europea dimentica Khashoggi e riabilita bin Salman (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giornalista Kashoggi fatto a pezzi nel consolato dell’Arabia Saudita a Instabul il 2 ottobre del 2018? Acqua passata. Le conclusioni della Cia che il 16 novembre di quell’anno scrivono nero su bianche che il mandante dell’omicidio è il principe ereditario bin Salman? Carta straccia. Il vertice di oggi a Bruxelles, che segna un incontro storico tra L’Unione europea e i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), evidenzia l’ennesima prova della capacità dell’Europa di adattarsi a ogni scenario, anche quando il protagonista è Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, grande amico dell’ex premier in Italia Matteo Renzi. È un ritorno in scena senza scosse, senza fronzoli, con una rapidità che lascia riflettere. Lanotiziagiornale.it - L’Unione europea dimentica Khashoggi e riabilita bin Salman Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giornalista Kashoggi fatto a pezzi nel consolato dell’Arabia Saudita a Instabul il 2 ottobre del 2018? Acqua passata. Le conclusioni della Cia che il 16 novembre di quell’anno scrivono nero su bianche che il mandante dell’omicidio è il principe ereditario bin? Carta straccia. Il vertice di oggi a Bruxelles, che segna un incontro storico trae i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), evidenzia l’ennesima prova della capacità dell’Europa di adattarsi a ogni scenario, anche quando il protagonista è Mohammed bin, il principe ereditario saudita, grande amico dell’ex premier in Italia Matteo Renzi. È un ritorno in scena senza scosse, senza fronzoli, con una rapidità che lascia riflettere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Europa ha un problema : l’Unione Europea - bloomberg. La crisi economica che affligge i principali Paesi membri, come dimostrato dalla chiusura di stabilimenti industriali e dalla fuga delle aziende IT, mette in luce […] Continua a leggere The post L’Europa ha un problema: l’Unione Europea appeared first on InsideOver. . Bloomberg ha di recente pubblicato un articolo (https://www. (It.insideover.com)

La Calabria è la regione più povera dell’Unione europea : metà della popolazione a rischio esclusione sociale - Secondo l’Eurostat il 48,6 per cento degli abitanti vive una situazione di deprivazione. In fondo alla classifica anche Campania e Sicilia, bene invece il Nord: Italia spaccata in due. (Repubblica.it)

Italia all’avanguardia : l’importanza della strategia forestale nell’unione europea - La strategia forestale dell’Italia si tende a focalizzare su diverse aree chiave, tra cui la gestione sostenibile delle risorse forestali, la conservazione della biodiversità e lo sviluppo di pratiche agricole che non compromettano l’ecosistema. I recenti interventi del ministro Francesco Lollobrigida durante l’evento “Forests for the world” a Roma sottolineano l’importanza delle foreste nel ... (Gaeta.it)