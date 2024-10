Lo sfogo di Giulia Salemi: “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano, sono stufa di vivere qui” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano", è lo sfogo via social di Giulia Salemi, influencer da due milioni di follower. "sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura e costosa" Fanpage.it - Lo sfogo di Giulia Salemi: “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano, sono stufa di vivere qui” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Nonlibera neanche di portare giù il cane. Dahoda", è lovia social di, influencer da due milioni di follower. "davverodiin una città così poco sicura e costosa"

