Oasport.it - LIVE Juventus-Bayern Monaco, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Vangsgaard e Cantore dal primo minuto, fuori Bonansea e Girelli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, secondo appuntamento del gruppo C della fase a gironi della UEFA Women’s2024/2025. Ampliando la questione, la formazione di Canzi è partita in maniera poderosa, inanellando solo vittorie (9 per la precisione) tra campionato e coppa. La speranza è che quest’onda travolgente di positività e freschezza possa tradursi in energia in vista del match cruciale di questa sera. Le tedesche, a onore del vero, correvano alla stessa velocità di crociera della, sino alla sconfitta di quattro giorni fa avvenuta per mano del terribile Wolfsburg (0-2 in Frauen Bundesliga). Una battuta d’arresto che non macchia il super avvio delle bavaresi, capaci di raccogliere 8 vittorie in 9 incontri.