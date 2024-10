LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-6. Ineos per mettere ulteriore paura ai Kiwi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Saranno 8 stavolta i lati da navigare, dalla lunghezza iniziale di 1.55 miglia nautiche. Wind test superato, si parte! inizia gara-6 DELLA FINALE DI America’s CUP! 15:11 Neozelandesi che vorranno sicuramente rispondere dopo l’inattesa battuta d’arresto. Ci aspetta una regata da non perdere. 15:09 Vento che alimenta il campo di regata spirando tra gli 11 ed i 12 nodi medi. Un leggero aumento, ma di certo non saranno ancora condizioni di vento forte. 15:06 Cresce la curiosità in special modo per la prossima partenza. Mancano soltanto 7 minuti allo start di race-6. 15:01 Ci saranno dunque quantomeno 8 regate in questa finale di America’s Cup. Race-7 e race-8 sono previsti per la giornata di venerdì. 14:56 Poco meno di venti minuti ci separano al sesto match race della serie di finale. Ricordiamo che New Zealand conduce per 4-1. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-6. Ineos per mettere ulteriore paura ai Kiwi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:12 Saranno 8 stavolta i lati da navigare, dalla lunghezzale di 1.55 miglia nautiche. Wind test superato, si parte!-6 DELLA FINALE DICUP! 15:11 Neozelandesi che vorranno sicuramente rispondere dopo l’inattesa battuta d’arresto. Ci aspetta una regata da non perdere. 15:09 Vento che alimenta il campo di regata spirando tra gli 11 ed i 12 nodi medi. Un leggero aumento, ma di certo non saranno ancora condizioni di vento forte. 15:06 Cresce la curiosità in special modo per la prossima partenza. Mancano soltanto 7 minuti allo start di race-6. 15:01 Ci saranno dunque quantomeno 8 regate in questa finale diCup. Race-7 e race-8 sono previsti per la giornata di venerdì. 14:56 Poco meno di venti minuti ci separano al sesto match race della serie di finale. Ricordiamo che New Zealand conduce per 4-1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos si sblocca e conquista il primo punto! NZ avanti 4-1 - INIZIA GARA-5 DELLA FINALE DI AMERICA’S CUP 14:07 Wind test superato. Velocità, precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona. 14:11 Entrambe passano la linea di partenza, con New Zealand che viaggia a 7 nodi ed Ineos a 30. I Kiwi non mollano e cercano in tutti i modi di risalire sul foil. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand cade dal foil! Occasionissima per Ineos - Le imbarcazioni disputeranno due nuovi match race, con i neozelandesi che ormai intravedono la terza storica vittoria consecutiva dopo essersi involati sul 4-0. Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di avvicinarsi alla vittoria in ognuno dei quattro match race disputati. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand per il 6-0 - Ineos Britannia per riaprire tutto - I britannici le hanno provate tutte, costringendo gli avversari a mettere in opera anche un numero di manovre superiori, ma finora non è assolutamente servito. Aggiudicandosi le due regate odierne i neozelandesi avrebbero già il primo match point a disposizione venerdì. Tra poco meno di 30 minuti via a race-5 tra New Zealand ed Ineos Britannia. (Oasport.it)