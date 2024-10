Justcalcio.com - L’Arsenal rifiuta una nuova offerta di trasferimento per la stella in disgrazia: rapporto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sito inglese:ha snobbato un’diper una delle sue stelle attualmente in. La squadra di Mikel Arteta ha iniziato alla grande lastagione di Premier League, vincendo cinque delle prime sette partite. Un divertente pareggio per 2-2 contro il Manchester City è stato pieno di drammaticità, dato che le prime due della divisione sembrano destinate a scontrarsi ancora una volta in questa stagione. Dopo aver ingaggiato Riccardo Calafiori e Raheem Sterling quest’estate, i Gunners stanno cercando di battere i campioni della scorsa stagione nel tentativo di porre fine alla loro attesa ventennale per un titolo nella massima serie. Un giocatore è già stato collegato ad un’uscita anticipata, con il suo tempo di gioco finora limitato sotto Mikel Arteta.