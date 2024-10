Ladro con passamontagna ruba orologi per 8mila euro: ancora furti in casa a San Giovanni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRIESTE - Un Ladro con il passamontagna si introduce in una casa in via Berchet e ruba orologi di pregio per un valore totale di circa 8mila euro. L’episodio è parte di una scia di furti che hanno colpito il rione di San Giovanni tra la fine dello scorso settembre e l’inizio di ottobre. E’ Triesteprima.it - Ladro con passamontagna ruba orologi per 8mila euro: ancora furti in casa a San Giovanni Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRIESTE - Uncon ilsi introduce in unain via Berchet edi pregio per un valore totale di circa. L’episodio è parte di una scia diche hanno colpito il rione di Santra la fine dello scorso settembre e l’inizio di ottobre. E’

