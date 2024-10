La seconda edizione. Civ, stasera al Duse il premio in suo nome (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Civ non amava cerimonie e salamelecchi. Però avrebbe gradito vedere che un concorso giornalistico a lui intitolato negli anni sarebbe servito a scovare nuovi talenti della parola scritta e parlata. La serata conclusiva della seconda edizione del ‘premio Gianfranco Civolani’ andrà in scena questa sera alle 20 al Teatro Duse. Sul palco il giornalista Manfredi Campione premierà i vincitori delle tre sezioni del concorso, riservato agli Under 35: testo scritto, televisione e radio. Concorso uno e trino perché uno e trino, nella sua arte del raccontare a tutto tondo, è stato Gianfranco Civolani, scomparso nel 2019 alla soglia degli 84 anni. Come sarebbe piaciuto a lui, a seguire andrà in scena "Champagne Bologna", lo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Pilloni con Giorgio Comaschi: un viaggio nella favola bella del Bologna 1987-88, presenti tanti protagobisti di allora. Sport.quotidiano.net - La seconda edizione. Civ, stasera al Duse il premio in suo nome Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Civ non amava cerimonie e salamelecchi. Però avrebbe gradito vedere che un concorso giornalistico a lui intitolato negli anni sarebbe servito a scovare nuovi talenti della parola scritta e parlata. La serata conclusiva delladel ‘Gianfranco Civolani’ andrà in scena questa sera alle 20 al Teatro. Sul palco il giornalista Manfredi Campione premierà i vincitori delle tre sezioni del concorso, riservato agli Under 35: testo scritto, televisione e radio. Concorso uno e trino perché uno e trino, nella sua arte del raccontare a tutto tondo, è stato Gianfranco Civolani, scomparso nel 2019 alla soglia degli 84 anni. Come sarebbe piaciuto a lui, a seguire andrà in scena "Champagne Bologna", lo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Pilloni con Giorgio Comaschi: un viaggio nella favola bella del Bologna 1987-88, presenti tanti protagobisti di allora.

