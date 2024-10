La libreria che diventa comunità: "Uno spazio da vivere aperto a tutti". Oltre ai libri un ritrovo per il confronto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Ilenia Pistolesi POMARANCE Andare a veglia: nel linguaggio toscano di un tempo la frase assumeva, soprattutto nelle campagne, quel desiderio di ritrovarsi nelle case, gomito a gomito sulle panchine a chiacchierare, nei minuscoli circoli di paese. Ed è da questo modo di dire, un patrimonio di socialità e memorie, che è sbocciata, nel 2023, la libreria “aVeglia“ di Pomarance, un vero e proprio guscio aperto al mondo e portato avanti dallo spirito di volontarie e volontari, con il supporto dell’associazione Le Amiche di Mafalda che si occupa di violenza di genere. La libreria, nel cuore del capoluogo geotermico, è uno spazio che, nella sua genesi, ha avuto un’impronta dedicata a scrittrici e poetesse per poi ramificarsi in ogni tipo di genere letterario, dalla narrativa italiana e straniera al noir, dalla linguistica ai viaggi, dalla storia fino alla sociologia. Lanazione.it - La libreria che diventa comunità: "Uno spazio da vivere aperto a tutti". Oltre ai libri un ritrovo per il confronto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Ilenia Pistolesi POMARANCE Andare a veglia: nel linguaggio toscano di un tempo la frase assumeva, soprattutto nelle campagne, quel desiderio di ritrovarsi nelle case, gomito a gomito sulle panchine a chiacchierare, nei minuscoli circoli di paese. Ed è da questo modo di dire, un patrimonio di socialità e memorie, che è sbocciata, nel 2023, la“aVeglia“ di Pomarance, un vero e proprio guscioal mondo e portato avanti dallo spirito di volontarie e volontari, con il supporto dell’associazione Le Amiche di Mafalda che si occupa di violenza di genere. La, nel cuore del capoluogo geotermico, è unoche, nella sua genesi, ha avuto un’impronta dedicata a scrittrici e poetesse per poi ramificarsi in ogni tipo di genere letterario, dalla narrativa italiana e straniera al noir, dalla linguistica ai viaggi, dalla storia fino alla sociologia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La libreria che diventa comunità: "Uno spazio da vivere aperto a tutti". Oltre ai libri un ritrovo per il confronto - L’obiettivo di “aVeglia“: "Creare un luogo reale e non fittizio come quello dei social dove tutto si basa sui like" ... (lanazione.it)

Via Vigevano, non solo ristoranti: l’identità milanese riesce a resistere - Maurizio Cucchi esplora le strade di Milano, da via Alessandria a via Vigevano, raccontando incontri e luoghi suggestivi come la libreria "Città Possibile". (ilgiorno.it)

Ex governatore Toti presenta il suo libro “E’ un processo alla politica” - GENOVA (ITALPRESS) - "Se c'è un processato in questo libro è la politica, non la magistratura. E' una lezione per la politica che spesso è stata a guard ... (italpress.com)