La famiglia Platek ha versato il 60% della spesa a suo carico per la copertura della curva Ferrovia. Stadio, avanti con i lavori: in arrivo le maxi-gru (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le grandi manovre in atto riguardanti la possibile cessione del club bianco, non hanno distolto la famiglia Platek dagli impegni presi per il completamento dei lavori allo Stadio. La copertura della curva Ferrovia costerà 3 milioni, 2 dei quali a carico della proprietà americana e uno della Regione (che ha stanziato 3,8 milioni, 3 dei quali destinati alla tribuna). I Platek hanno già provveduto a pagare il 60% delle spese di loro competenza riguardanti la curva, il residuo sarà saldato in corso d’opera: dei 15 milioni spesi per la ristrutturazione del ‘Picco’, ben 11 sono stati a carico dei Platek. I lavori per la copertura della curva stanno procedendo spediti, ben coordinati dall’ad Andrea Gazzoli che ha portato l’esperienza accumulata a Ferrara allorquando fu ristrutturato lo Stadio ‘Mazza’. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le grandi manovre in atto riguardanti la possibile cessione del club bianco, non hanno distolto ladagli impegni presi per il completamento deiallo. Lacosterà 3 milioni, 2 dei quali aproprietà americana e unoRegione (che ha stanziato 3,8 milioni, 3 dei quali destinati alla tribuna). Ihanno già provveduto a pagare il 60% delle spese di loro competenza riguardanti la, il residuo sarà saldato in corso d’opera: dei 15 milioni spesi per la ristrutturazione del ‘Picco’, ben 11 sono stati adei. Iper lastanno procedendo spediti, ben coordinati dall’ad Andrea Gazzoli che ha portato l’esperienza accumulata a Ferrara allorquando fu ristrutturato lo‘Mazza’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La famiglia Platek ha versato il 60% della spesa a suo carico per la copertura della curva Ferrovia. Stadio, avanti con i lavori: in arrivo le maxi-gru - La famiglia Platek prosegue i lavori di ristrutturazione dello stadio nonostante le trattative per la cessione del club. La copertura della curva Ferrovia procede con investimenti condivisi e progetti ... (msn.com)

Entusiasmo alle stelle. "Questo Spezia fa sognare. Possiamo puntare in alto» - Tifosi al settimo cielo per l’ottimo avvio di campionato della squadra di D’Angelo Ma viene chiesta chiarezza sul futuro della società : "Dite come stanno le cose". (lanazione.it)

Investimenti, stadi, mercato: Pisa e Spezia, derby americano verso la Serie A - A quasi quattro anni dall’acquisto dei club, dopo aver costruito squadre solide, Knaster e Platek puntano sulle infrastrutture ... (gazzetta.it)