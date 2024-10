Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria: stava portando a spasso il cane (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo cane. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. "Lee è pienamente cosciente – spiega il portavoce – e dovrebbe L'articolo Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria: stava portando a spasso il cane proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –E. Lee, exdi, è statoda diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. "Lee è pienamente cosciente – spiega il portavoce – e dovrebbe L'articoloE. Lee, exdiin unailproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Jake E. Lee colpito da colpi d’arma da fuoco a Las Vegas : il noto chitarrista è in terapia intensiva - Le esibizioni di Lee e la sua musica hanno toccato le vite di molte persone, e tali manifestazioni di vicinanza rappresentano un chiaro segno di come la comunità musicale possa unirsi nei momenti di crisi. La sparatoria ha creato preoccupazione tra i fan e la comunità musicale, con molti che si sono uniti in preghiere e messaggi di supporto. (Gaeta.it)

Jake E. Lee - ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria : stava portando a spasso il cane - Il musicista è stato colpito prima delle 3 del mattino, quando aveva portato il suo cane a fare una passeggiata. Al momento si trova nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Las Vegas”. Lee da 37 anni, ma questo non allieva lo shock nell’apprendere cosa gli è accaduto. Contattato da Tmz, Ozzy Orbourne ha dichiarato: “Non vedo Jake E. (Dailyshowmagazine.com)

Jake E. Lee : l’ex chitarrista di Ozzy Osbourne è stato ferito in una sparatoria a Las Vegas - Jake E. Stando alle ricostruzioni, il musicista sessantasettenne stava passeggiando con il suo cane nelle prime ore del mattino, quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Le autorità di Las Vegas ritengono che la sparatoria sia stata casuale e sia avvenuta mentre Lee portava a spasso il suo cane nelle prime ore del mattino. (Metropolitanmagazine.it)