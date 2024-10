Ieri in Campania: inchiesta Alfieri, un sannita tra gli indagati. Sentenze su omicidio Zeppetelli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali in Campania di Ieri, martedì 15 ottobre 2024. Avellino – La comunità di Cervinara non ha dimenticato l’omicidio di Nicola Zeppetelli, un dramma che ha lasciato segni profondi tra le strade del paese. Oggi, con la sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Napoli, si chiude un capitolo giudiziario doloroso per la famiglia della vittima. (LEGGI QUI) Benevento – Tre gare d’appalto stradali nel mirino, sei indagati a vario titolo, per ipotesi di concorso in turbata libertà degli incanti e in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Anteprima24.it - Ieri in Campania: inchiesta Alfieri, un sannita tra gli indagati. Sentenze su omicidio Zeppetelli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali indi, martedì 15 ottobre 2024. Avellino – La comunità di Cervinara non ha dimenticato l’di Nicola, un dramma che ha lasciato segni profondi tra le strade del paese. Oggi, con la sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Napoli, si chiude un capitolo giudiziario doloroso per la famiglia della vittima. (LEGGI QUI) Benevento – Tre gare d’appalto stradali nel mirino, seia vario titolo, per ipotesi di concorso in turbata libertà degli incanti e in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Ieri in Campania : donna precipita dal quarto piano nel Sannio - 23 indagati per tangenti nel casertano - Il consigliere Paolo Attianese, giunto sul posto, – spiega il primo cittadino-è intervenuto per fermarli, cercando di spiegare loro il danno che stavano arrecando alla comunità". (LEGGI QUI) Benevento – E' caduta dal balcone del quarto piano di un'abitazione di via Aldo Moro, le sue condizioni sarebbero gravissime.

Ieri in Campania : De Luca alla Festa dell'Unità nel Sannio. A Napoli intera palazzina rubava elettricità - Avellino – L'Avellino travolge la Casertana al Partenio-Lombardi. (LEGGI QUI) Napoli –In una sola palazzina c'erano un panificio abusivo e sedici allacci fuorilegge alla rete elettrica. Domenica si torna in campo in esterna – ore 15 – la sfida a Biella contro la Juventus Next Gen. Al triplice fischio il risultato finale è di 5-0 con le doppiette di Patierno e Sounas e l'autorete

Ieri in Campania : 18enne investito e ucciso da treno. Furto di gioielli in Curia - arrestata suora - (LEGGI QUI) Salerno – È stata rigettata la richiesta di concedere gli arresti domiciliari al presidente della provincia e sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Il giudice per le indagini preliminari Valeria Campanile ha, infatti, respinto la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare confermando la detenzione in carcere.