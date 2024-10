Gratis alla Breast Unit per prevenire il tumore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Visite senologiche gratuite da lunedì a venerdì alla Maugeri. Per l’Ottobre Rosa, dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, la Breast Unit diretta dal professor Fabio Corsi offre alle over 35 l’opportUnità di promuovere la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza dell’importanza dei controlli. "La prevenzione è la nostra arma più efficace – spiega Corsi – Una visita senologica permette di rilevare eventuali alterazioni in fase precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori e meno invasive. È fondamentale che le donne, soprattutto a partire dai 40 anni, eseguano controlli periodici in centri specializzati come la nostra Breast Unit, dove garantiamo diagnosi accurate e un percorso completo". L’autopalpazione è utile, ma solo mammografia o ecografia possono rilevare le lesioni più piccole o sospette. Ilgiorno.it - Gratis alla Breast Unit per prevenire il tumore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Visite senologiche gratuite da lunedì a venerdìMaugeri. Per l’Ottobre Rosa, dedicatosensibilizzazione e prevenzione delal seno, ladiretta dal professor Fabio Corsi offre alle over 35 l’opportà di promuovere la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza dell’importanza dei controlli. "La prevenzione è la nostra arma più efficace – spiega Corsi – Una visita senologica permette di rilevare eventuali alterazioni in fase precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori e meno invasive. È fondamentale che le donne, soprattutto a partire dai 40 anni, eseguano controlli periodici in centri specializzati come la nostra, dove garantiamo diagnosi accurate e un percorso completo". L’autopalpazione è utile, ma solo mammografia o ecografia possono rilevare le lesioni più piccole o sospette.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Breast Unit del Policlinico di Bari prima in Puglia per interventi sul tumore della mammella - Per il terzo anno consecutivo, la Breast Unit del Policlinico di Bari si conferma centro di riferimento regionale per il trattamento del tumore della mammella, con un totale di 462 interventi chirurgici eseguiti per tumore al seno, secondo il Piano Nazionale Esiti (PNE) 2024 sui volumi di... (Baritoday.it)

Tumore alla mammella : la Breast Unit di Brindisi premiata per una ricerca - Nell’ultimo incontro del percorso formativo Best in breast (B in B), che si è svolto il 9 settembre scorso a Bari, la Breast Unit di Brindisi ha ricevuto il primo premio del "Cinema Award for Quality" per l'applicazione dei criteri di qualità in sanità previsti dall'accreditamento istituzionale... (Brindisireport.it)