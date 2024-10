‘Fondazione Romano’ mercoledì 23 ottobre conversazione con Roberto Paolo

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti232024, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita il giornalista e scrittoree il suo libro Oltre più in alto. Manuale per pellegrini sul Cammino di Santiago, Edizioni dei Cammini 2024. Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano ETS, dialogano con l’Autore Felice Casucci, assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, e Pasquale Piantedosi, assegnista di ricerca presso l’Unisannio di Benevento. «L’unica cosa certa in quei giorni così confusi era che ce l’avevo fatta: ero partito. E, prima ancora, che avevo deciso di partire. Questo pensavo, seduto nell’aereo che mi portava da Napoli a Bordeaux.