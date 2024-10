“Cosa c’è fra te e Giovanni Pernice?”: la risposta di Bianca Guaccero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bianca Guaccero si sta rivelando una delle concorrenti migliori di Ballando con le Stelle. A colpire il pubblico non è solo la sua evidente abilità nel destreggiarsi con il ballo ma anche l’intesa mostrata con il suo compagno di danze, il ballerino professionista Giovanni Pernice. Guaccero ha concesso un’intervista al settimanale Chi nella quale le viene chiesto appunto Cosa ci sia tra lei e Pernice. La risposta della showgirl è categorica: “Non c’è niente tra noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo” Nel corso dell’intervista, Guaccero viene interrogata anche sul presunto flirt dell’anno scorso con il cantautore Fabrizio Moro: i due furono fotografati in compagnia. “Siamo amici, non abbiamo mai avuto una storia”, taglia corto lei. Tpi.it - “Cosa c’è fra te e Giovanni Pernice?”: la risposta di Bianca Guaccero Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si sta rivelando una delle concorrenti migliori di Ballando con le Stelle. A colpire il pubblico non è solo la sua evidente abilità nel destreggiarsi con il ballo ma anche l’intesa mostrata con il suo compagno di danze, il ballerino professionistaha concesso un’intervista al settimanale Chi nella quale le viene chiesto appuntoci sia tra lei e. Ladella showgirl è categorica: “Non c’è niente tra noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo” Nel corso dell’intervista,viene interrogata anche sul presunto flirt dell’anno scorso con il cantautore Fabrizio Moro: i due furono fotografati in compagnia. “Siamo amici, non abbiamo mai avuto una storia”, taglia corto lei.

