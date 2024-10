Calcio: Serie A. Sacchi arbitra Juventus-Lazio, Roma-Inter a Massa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per Empoli-Napoli designato invece Abisso Roma - Sarà Juan Luca Sacchi ad arbitrare Juventus-Lazio, gara valida per l'8^ giornata e in programma sabato 19 ottobre alle ore 20. Insieme al fischietto della sezione di Macerata ci saranno gli assistenti Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale di gara Trem Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Sacchi arbitra Juventus-Lazio, Roma-Inter a Massa Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per Empoli-Napoli designato invece Abisso- Sarà Juan Lucaadre, gara valida per l'8^ giornata e in programma sabato 19 ottobre alle ore 20. Insieme al fischietto della sezione di Macerata ci saranno gli assistenti Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale di gara Trem

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A 2024/2025 - designazioni ottava giornata : Roma-Inter a Massa - Sacchi per Juventus-Lazio - 15. VERONA – MONZA Lunedì 21/10 h. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per il primo turno dopo la sosta di ottobre. 00 ZUFFERLI BACCINI – FONTEMURATO IV: AYROLDI VAR: LA PENNA AVAR: MAGGIONI CAGLIARI – TORINO h. (Sportface.it)

VOTI - il sabato degli arbitri : SACCHI non ha problemi in Udinese-Inter - COLOMBO fa un errore in Genoa-Juventus - RAPUANO è confuso in Bologna-Atalanta - Le pagelle e i voti degli arbitri impegnati ieri nelle tre sfide del campionato italiano di Serie A Come si sono comportati gli arbitri del sabato di campionato? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport relativi alle 3 gare disputate ieri e tutte di una certa importanza: Udinese-Inter, Genoa-Juventus e Bologna-Atalanta. (Calcionews24.com)

Serie A 2024/2025 - arbitri sesta giornata : Udinese-Inter a Sacchi - Colombo per Genoa-Juventus - Nel dettaglio, in un turno senza big match, spicca Udinese-Inter affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata con La Penna al Var e Genoa-Juventus che sarà diretta da Andrea Colombo di Como con Guida al Var. 00 SACCHI ROSSI L. 18. – CAPALDO IV: MASSIMI VAR: LA PENNA AVAR: MARINI GENOA – JUVENTUS Sabato 28/09 h. (Sportface.it)