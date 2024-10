Lanazione.it - Bassetti non basta: il Sansepolcro rimane al palo. I bianconeri alla ricerca del riscatto a Prato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Romolini Immobiliare Dukessconfitta anche all’esordio in trasferta nel campionato toscano di Serie C eancora aldopo due giornate. A Pisa, contro il Cus, è finita 77-58 per gli universitari, che già all’intervallo avevano scavato un fosso rivelatosi invalicabile per poi dilagare ulteriormente.tiene a gla Dukes nel primo quarto, poi i pisani prendono il ritmo e non perdonano su un quintetto biturgense sempre in ritardo nella difesa sul perimetro e poco incisivo in attacco. Al riposo, i locali guidano per 43-27, né Hassan e compagni riescono a invertire la rotta; anzi, nel terzo quarto mettono a segno la miseria di 5 punti e il Cus riesce persino a doppiarli (66-32).