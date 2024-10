Aumentano gli infortuni sul lavoro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non ci sono buone notizie sul fronte degli infortuni sul lavoro. Le statistiche Inail, infatti, testimoniano come questi siano purtroppo in aumento. L’analisi prende inoltre in esame quali sono i settori e i lavoratori che risultano più colpiti, specificando, con un accurato report, dunque, quali sono i settori dove la situazione preoccupa di più e i profili a rischio, con le relative cause. L’analisi testimonia così che dal 2022 è stato registrato un preoccupante aumento degli infortuni, in particolare nel settore del trasporto e del magazzinaggio. Le denunce presentate all’Istituto hanno mostrato un incremento di oltre il 35% rispetto ai cinque anni precedenti, con quasi 1,2 milioni di occupati in questo comparto. Quotidiano.net - Aumentano gli infortuni sul lavoro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non ci sono buone notizie sul fronte deglisul. Le statistiche Inail, infatti, testimoniano come questi siano purtroppo in aumento. L’analisi prende inoltre in esame quali sono i settori e i lavoratori che risultano più colpiti, specificando, con un accurato report, dunque, quali sono i settori dove la situazione preoccupa di più e i profili a rischio, con le relative cause. L’analisi testimonia così che dal 2022 è stato registrato un preoccupante aumento degli, in particolare nel settore del trasporto e del magazzinaggio. Le denunce presentate all’Istituto hanno mostrato un incremento di oltre il 35% rispetto ai cinque anni precedenti, con quasi 1,2 milioni di occupati in questo comparto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inail : 2023 con meno infortuni e morti su lavoro - Morti e infortuni sul lavoro in calo, ma i numeri restano alti Servizio di Giuseppe Caporaso The post Inail: 2023 con meno infortuni e morti su lavoro first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Inail : nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro - Infortuni e vittime sul lavoro, nel 2023 si registra un calo ma rimane una piaga quotidiana. Indispensabile la prevenzione dicono dall’Inps. Servizio di Giuseppe Caporaso The post Inail: nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Calano gli infortuni sul lavoro - ma crescono le malattie professionali : tre morti al giorno nel 2023 - Calderone ha sottolineato che la prevenzione e la formazione devono essere autentiche, lontane da meri formalismi, e orientate ai nuovi rischi emergenti nei luoghi di lavoro. In più i numeri del 2024, ancora provvisori, sono peggiori. Spesso, infatti, un lavoratore può presentare più denunce per diverse patologie. (Panorama.it)