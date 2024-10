Lanotiziagiornale.it - Altraeconomia smentisce il governo: “Dall’Italia armi a Israele anche dopo il 7 ottobre”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia ha continuato a esportare forniture militari ail 72023. A smentire definitivamente ogni dichiarazione e rassicurazione del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, e del titolare della Difesa, Guido Crosetto, l’inchiesta “Le forniture di Leonardo ail 7. Smentito il”, pubblicata sull’ultimo numero dipezzi e ricambi per i velivoli M-346 diSecondo il mensile, infatti, Leonardo ha fornito “assistenza tecnica da remoto, senza presenza di personale nel Paese, riparazione materiali e fornitura ricambi” per la flotta di velivoli addestratori M-346 prodotti da Alenia Aermacchi – controllata dalla ex Finmeccanica – e consegnati in precedenza a Tel Aviv tra il 2014 e 2015.