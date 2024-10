A Latina un Viaggio tra le Stelle e i Pianeti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia o per chi pur non sapendone nulla ha voglia di avvicinarsi alle Stelle e a quello che guardando il cielo si può imparare.Sabato 19 e domenica 20 ottobre presso la palestra CrossFit di Latina la Vega Skywatching ha allestito Latinatoday.it - A Latina un Viaggio tra le Stelle e i Pianeti Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia o per chi pur non sapendone nulla ha voglia di avvicinarsi allee a quello che guardando il cielo si può imparare.Sabato 19 e domenica 20 ottobre presso la palestra CrossFit dila Vega Skywatching ha allestito

Parata di stelle in provincia di Latina per il compleanno di Pingitore : c’era anche Pippo Baudo - Una festa che, tra risate, ricordi e brindisi, ha reso omaggio a uno dei grandi nomi del teatro e della televisione italiana. Ti voglio un gran bene Ninni. Il compleanno di Pier Francesco Pingitore è stata una celebrazione non solo della sua lunga carriera, ma anche dell’amicizia e dell’affetto che lega tante personalità che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. (Dayitalianews.com)

A Latina la proiezione del film-evento “Inter. Due stelle sul cuore” - it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. “Il film – spiega Valerio Scalia, presidente del Club – vuole celebrare la vittoria del 20° Scudetto e della storica seconda stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive. (Ilfaroonline.it)

Labentia Signa - l’antica locuzione latina utilizzata per riferirsi alle stelle cadenti durante il periodo estivo - Nello spazio dedicato alle Parole dal Mondo in occasione della notte di San Lorenzo, un’etimologia magica fra scienza e letteratura. Signa, invece, deriva dal latino S?gnum: ”segno visibile o sensibile di qualche cosa”, ma anche ”astro” come riportato nel vocabolario Treccani. corriere. Un modo di dire appartenente agli antichi poeti latini, utilizzato in riferimento al fenomeno delle stelle ... (Metropolitanmagazine.it)