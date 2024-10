Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci annuncia Gaspari nuovo coach (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto confermato. Sarà Marco Gaspari a raccogliere l'eredità di Stephane Antiga, sollevato dall'incarico questa mattina.La Savino Del Bene Scandicci dunque ha scelto di affidarsi all'esperienza del tecnico di Ancona, classe 1982, reduce da quattro stagioni alla guida della Vero Volley Milano Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci annuncia Gaspari nuovo coach Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto confermato. Sarà Marcoa raccogliere l'eredità di Stephane Antiga, sollevato dall'incarico questa mattina.LaDeldunque ha scelto di affidarsi all'esperienza del tecnico di Ancona, classe 1982, reduce da quattro stagioni alla guida della VeroMilano

Volley A1 femminile - c'è l'ufficialità : Antiga lascia la Savino Del Bene Scandicci - Il tecnico francese, giunto a Palazzo Wanny per sostituire Massimo Barbolini, è stato sollevato dall'incarico questa mattina dal. Le indiscrezioni, assai clamorose, circolate nella serata di ieri hanno trovato conferma: Stephane Antiga, dopo solo pochi mesi, lascia la Savino Del Bene Scandicci. (Firenzetoday.it)

“Diversità non conciliabile di vedute” - Savino Del Bene Volley esonera coach Antiga - Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra”. A lui va il nostro più sentito augurio per il proseguimento della sua carriera professionale”. SCANDICCI – Due vittorie in due partite, l’ultima delle quali nel derby con il Bisonte Firenze. (Corrieretoscano.it)

Volley A1 femminile - tra Antiga e la Savino Del Bene è già separazione? - Sembra davvero incredibile quello che da qui a breve potrebbe accadere in casa Savino Del Bene Scandicci. Il club di patron Paolo Nocentini potrebbe operare il cambio della guida tecnica, almeno stando a quanto afferma il portale volleyball.it. A Stephane Antiga per restare sulla panchina... (Firenzetoday.it)