Gaeta.it - Un omaggio a Achille Serrao al Centrale Preneste Teatro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Eventi poetici in dialetto: Torpignattara ospita tributi ae Vincenzo Scarpellino Torpignattara, un quartiere romano noto per la sua multiculturalità , si prepara ad accogliere due eventi dedicati alla poesia nei dialetti italiani, in particolare quelli del Lazio. Le date da segnare sul calendario sono il 18 e il 20 ottobre, quando ile il Centro culturale di via Lepetit 86 daranno vita a serate di celebrazione della tradizione poetica locale. L'attenzione si concentrerà su due figure emblematiche:e Vincenzo Scarpellino, esponenti significativi della cultura linguistica che hanno contribuito a mantenere viva l'identità poetica dialettale.