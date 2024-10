Traffico Roma del 15-10-2024 ore 08:00 (Di martedì 15 ottobre 2024) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo rallentamenti e code per Traffico intenso sull’intero Trento Urbano della A24 verso la tangenziale est e poi sulla dire lunedì come sud delle Torri 9 fino al Raccordo auto in fila sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all’ampia in entrata a Roma abbiamo code sulla via Flaminia da Roma via dei Due Ponti e lungo la via Salaria da Villa Spada fino all’aeroporto dell’Urbe altre code sulla Cristoforo Colombo 3 Casal Palocco e Vitinia e poi sulla via Pontina code app MP3 a Spinaceto prime code anche sulla tangenziale Tra le uscite Salaria e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico per lavori di manutenzione Vi ricordo che è ancora chiusa via Portuense 3 via del Ponte Pisano in via della Magliana nelle due direzioni inevitabili dunque la lettera 20 sulle strade limitrofe bene da Massimo pesche ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 08:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo rallentamenti e code perintenso sull’intero Trento Urbano della A24 verso la tangenziale est e poi sulla dire lunedì come sud delle Torri 9 fino al Raccordo auto in fila sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all’ampia in entrata aabbiamo code sulla via Flaminia davia dei Due Ponti e lungo la via Salaria da Villa Spada fino all’aeroporto dell’Urbe altre code sulla Cristoforo Colombo 3 Casal Palocco e Vitinia e poi sulla via Pontina code app MP3 a Spinaceto prime code anche sulla tangenziale Tra le uscite Salaria e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico per lavori di manutenzione Vi ricordo che è ancora chiusa via Portuense 3 via del Ponte Pisano in via della Magliana nelle due direzioni inevitabili dunque la lettera 20 sulle strade limitrofe bene da Massimo pesche ...

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 20 : 00 Luceverde Roma Buonasera dalla redazione e sta calando di intensità traffico sulla rete viaria cittadina che si è permangono rallentamenti con code a tratti su Gran parte delle consolare in uscita dal centro migliorata la situazione sul Raccordo Anulare Tuttavia in carreggiata interna abbiamo ancora code per incidente tra le uscite Cassia e Salaria nella 40 sud è in carreggiata esterna ...

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 19 : 30 Luceverde Roma ben trovati dalla redazione invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono infatti incolonnamenti in carreggiata interna tranne uscite casse Salaria sempre in interno abbiamo ancora tratti dalla Nomentana all'uscita alla rustica nel quadrante sud è in carreggiata ...