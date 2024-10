Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco: morte 4 persone (Di martedì 15 ottobre 2024) Quattro persone sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto sabato sera. La vettura, su cui viaggiavano, una Tesla, dopo essere uscita di strada, ha colpito diversi segnali stradali e successivamente ha preso fuoco, causando la morte di tutti gli occupanti. Le vittime erano tre giovani dipendenti di un ristorante e un sessantunenne, proprietario del veicolo. Questo tragico avvenimento ha fatto sorgere i soliti dubbi sulle auto elettriche. Leggi anche: Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi anche: Viene morsa da un criceto, poi la tragedia: muore davanti al pronto soccorso Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco Sabato 12 ottobre, intorno alle 22:30, sulla circonvallazione di Celles-sur-Belle, in Francia, un tragico incidente stradale ha causato 4 vittime. Tvzap.it - Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco: morte 4 persone Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quattrosonoin un tragico incidente stradale avvenuto sabato sera. La vettura, su cui viaggiavano, una, dopo essere uscita di strada, ha colpito diversi segnali stradali e successivamente ha preso, causando ladi tutti gli occupanti. Le vittime erano tre giovani dipendenti di un ristorante e un sessantunenne, proprietario del veicolo. Questo tragico avvenimento ha fatto sorgere i soliti dubbi sulle auto elettriche. Leggi anche: Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi anche: Viene morsa da un criceto, poi la tragedia: muore davanti al pronto soccorsosideiSabato 12 ottobre, intorno alle 22:30, sulla circonvallazione di Celles-sur-Belle, in Francia, un tragico incidente stradale ha causato 4 vittime.

