Temptation Island 2024 Titty prepara le polpette per il tentatore Edoardo | Video Witty Tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella sesta puntata di, abbiamo visto come prosegue il percorso trae Antonio. Negli ultimi giorni, il suo fidanzato ha mostrato un interesse e una forte gelosia verso la single Saretta.ha reagito buttando l’anello di fidanzamento nel fuoco del falò e si è lasciata andare nel gioco della mela. Poi è andata in esterna conche le ha regalato dei fiori e dei momenti di spensieratezza e relax. Ciò ha turbato Antonio che più volte ha sottolineato il mestiere del, il giardiniere, prendendo in giro anche i suoi capelli.poi hato dellespiegando la ricetta e le differenza della sua rispetto a quella della mamma di Antonio. Ecco ilWity Tv.