Spal-Pescara: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) Una Spal in difficoltà, in ritiro e con la panchina di Dossena traballante, in uno degli anticipi della decima giornata del Girone B di Serie

Risultati Serie C Girone B - 5ª Giornata : il Pescara spreca - Milan ko a Rimini - vince la Spal | CLASSIFICA - Si chiude il turno anche per il Girone B di Serie C e le sorprese non mancano: il Pescara capolista è bloccato in casa da un ottimo Perugia che rischia pochissimo e nella ripresa sfiora per quattro volte la vittoria con Cisco, Polizzi, Matos e Giunti. Risultati 5ª giornata Serie C Girone B Venerdì 20 settembre ore 20:45 Gubbio-Campobasso 0-0 Vis Pesaro-Ternana 0-2 Sabato 21 settembre ore ... (Calcioweb.eu)

Risultati Serie C Girone B - 1ª Giornata : ok Pescara - Spal a -2 - male il Milan | CLASSIFICA - Vittoria esterna per il Pontedera (2-3) sul Legnago Salus sotto di un uomo. Bene il Pescara che batte 1-2 la Ternana in trasferta. Sono ben 6 i successi fra i risultati dei match della prima giornata di Serie C Girone B. Risultati Serie C Girone B 1ª Giornata Venerdì 23 agosto Ore 20:30 Spal-Ascoli 2-2 Ore 20:45 Ternana-Pescara 1-2 Pineto-Lucchese 0-0 Sabato 24 agosto Ore 18:00 Pianese-Perugia ... (Calcioweb.eu)