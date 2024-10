SONDAGGIO / Fiorentina, Beltran oggetto misterioso: cederlo a gennaio o tentare di recuperarlo? (Di martedì 15 ottobre 2024) Il mercato di gennaio, nonostante disti ancora due mesi e mezzo, comincia già ad essere di attualità per i giocatori che vedono in questa finestra invernale una possibile soluzione ai loro problemi di impiego. Tra questi, nella Fiorentina, c'è sicuramente Lucas Beltran. L'argentino è diventato Firenzetoday.it - SONDAGGIO / Fiorentina, Beltran oggetto misterioso: cederlo a gennaio o tentare di recuperarlo? Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il mercato di, nonostante disti ancora due mesi e mezzo, comincia già ad essere di attualità per i giocatori che vedono in questa finestra invernale una possibile soluzione ai loro problemi di impiego. Tra questi, nella, c'è sicuramente Lucas. L'argentino è diventato

