Roma sgombero a Torre Maura Franco | Dove governa la destra le occupazioni abusive non passano

(Di martedì 15 ottobre 2024)a tempo di record anel Municipio VI-Le Torri, l’unico amministrato dal centronella Capitale. Questa mattina alle 6,30 sono partite le operazioni diper i 96 latinos che, dopo essere stati scacciati da un albergo di Cinecittà, avevano occupato un immobile in via Silicella, zona–Giardinetti. L’intervento è stato rapido: i latinos hanno occupato il primo ottobre e dopo meno di 15 giorni sono stati messi alla porta. Un vero record, grazie alla sinergia nel corso delle operazioni.dei latinos abusivi in uno stabile aNell’edificio erano approdati – per la maggior parte – i latinos che vivevano abusivamente all’ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli sgomberato il 24 settembre.