Prezzi Rc Auto rincari alle stelle | a Parma si registra un +41%

Prezzi Rc Auto, rincari alle stelle: a Parma si registra un +4,1% (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi cinque anni il mercato RC Auto è stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale. Dalla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo, legato principalmente alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9€ a gennaio 2022. Nel 2022 si Parmatoday.it - Prezzi Rc Auto, rincari alle stelle: a Parma si registra un +4,1% Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi cinque anni il mercato RCè stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale. Dalla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo, legato principalmenteconseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9€ a gennaio 2022. Nel 2022 si

