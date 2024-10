Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Divisione regionale 1. Basketreggio travolto a Modena. Non fa meglio Reggiolo a Parma

(Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il digiuno di(0) e(0) in1. Le due reggiane rimangono ferme al palo anche dopo la seconda giornata, rimediando altrettanti kappao nelle rispettive trasferte: il team cittadino torna da(4) con un netto 84-61 sulle spalle, nonostante i 12 punti di Infante e gli 11 di Lasagni. I padroni di casa fuggono via già nel primo tempo, chiuso sul +13, per poi allungare con decisione nel corso della ripresa. Non va, impegnata acol Magik (4): è il 24-15 del secondo quarto a spianare la strada ai ducali, dopo che i primi 10’ si erano chiusi sul 17 pari. Neri ed El Ibrahimi, autori rispettivamente di 16 e 15 punti, non bastano per evitare un passivo pesante, che vede i ducali imporsi 81-57.