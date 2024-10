New York, proteste contro Israele a Wall Street: “Basta finanziamenti al genocidio, lasciate vivere Gaza”, 206 arrestati - VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Una protesta sit-in contro Israele si è tenuta fuori dalla Borsa di New York per chiedere la fine del sostegno degli Stati Uniti alla guerra contro Gaza. Molti manifestanti appartenevano a gruppi di attivisti ebrei come il Jewish Voice for Peace e hanno scandito slogan come “lasciate vivere Gaza” e Ilgiornaleditalia.it - New York, proteste contro Israele a Wall Street: “Basta finanziamenti al genocidio, lasciate vivere Gaza”, 206 arrestati - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una protesta sit-insi è tenuta fuori dalla Borsa di Newper chiedere la fine del sostegno degli Stati Uniti alla guerra. Molti manifestanti appartenevano a gruppi di attivisti ebrei come il Jewish Voice for Peace e hanno scandito slogan come “” e

WNBA 2024 : alle New York Liberty anche gara-2 contro le Minnesota Lynx - Il canovaccio non pare cambiare all’inizio del terzo periodo di gioco, ma qualcosa cambia quando Williams e Collier realmente provano a riavvicinare le Lynx fino al -4 dopo metà quarto. Qui, però, Minnesota si ferma, non segna più, torna a colpire Laney-Hamilton, che già si era distinta per larghi tratti nella seconda metà di gara, e con lei Fiebich e Stewart assestano colpi decisivi. (Oasport.it)

WNBA 2024 : Minnesota Lynx con Zandalasini in finale contro le New York Liberty - Questo il calendario delle partite di finale, al meglio delle 5: gara-1 e gara-2 a Brooklyn rispettivamente nella notte italiana tra il 10 e l’11 alle 2:00 e domenica 13 alle 21:00 (in virtù della trasmissione negli States da parte della nazionale ABC). Per lei massimo di 12 in più di un’occasione (una proprio con le Liberty a luglio) e una media di 4,6 punti, 1,2 rimbalzi e 1,1 assist a gara, ... (Oasport.it)

Nella clip il primo incontro - per le strade di New York - tra i due protagonisti del film che è valso all'attrice la Coppa Volpi a Venezia - Il film verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures, ma la data di uscita ancora non si conosce. Poco dopo lo stesso ragazzo entra nella sua azienda, nella sua vita e nel suo letto, mettendola in ginocchio, letteralmente. Le dice che cosa fare, lei accetta. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Nicole Kidman è “Babygirl”: il trailer del thriller erotico sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)