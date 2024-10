Musei Vaticani, l’ Apollo del Belvedere rinasce dopo cinque anni di restauro: tra studi filologici e nuove tecnologie (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Apollo del Belvedere torna a splendere: dopo cinque anni di restauro la statua, icona di bellezza classica, sarà nuovamente visibile al pubblico. Musei Vaticani, l’Apollo del Belvedere restaurato Photo Credits: ANSATorna visibile al pubblico dopo cinque anni di restauro che hanno coniugato studi filologici e moderne tecnologie. L‘Apollo del Belvedere potrà essere nuovamente visitato dal pubblico. Nel 2019 si era osservato un leggero cedimento ma, grazie a un tempestivo intervento, si è subito giunti a rendere la scultura più solida. Come riportato dall’ANSA: ”Una barra in fibra di carbonio e acciaio è stata infatti inserita nel basamento marmoreo, ha sottolineato il responsabile del Laboratorio di restauro materiali lapidei Guy Devreux nel corso della presentazione del restauro, utilizzando esclusivamente fori e incassi già esistenti”. Metropolitanmagazine.it - Musei Vaticani, l’ Apollo del Belvedere rinasce dopo cinque anni di restauro: tra studi filologici e nuove tecnologie Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’del Belvedere torna a splendere:dila statua, icona di bellezza classica, sarà nuovamente visibile al pubblico., l’del Belvedere restaurato Photo Credits: ANSATorna visibile al pubblicodiche hanno coniugatoe moderne. L‘del Belvedere potrà essere nuovamente visitato dal pubblico. Nel 2019 si era osservato un leggero cedimento ma, grazie a un tempestivo intervento, si è subito giunti a rendere la scultura più solida. Come riportato dall’ANSA: ”Una barra in fibra di carbonio e acciaio è stata infatti inserita nel basamento marmoreo, ha sottolineato il responsabile del Laboratorio dimateriali lapidei Guy Devreux nel corso della presentazione del, utilizzando esclusivamente fori e incassi già esistenti”.

