Mirabella Eclano, Montemiletto, Venticano e Montefalcone: Contrasto ai furti (Di martedì 15 ottobre 2024) I Carabinieri denunciano un imprenditore e arrestano un 60enne, impiegate 40 pattuglie nei comuni Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, continua ad esercitare una forte attività di prevenzione e Contrasto alla criminalità predatoria nei luoghi e nei comuni che fino a pochi giorni fa hanno ospitato il vertice dei ministri dell'Interno del G7. In tale ottica, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, nel corso degli ultimi quattro giorni, ha coordinato mirati servizi di controllo del territorio che hanno interessato in modo particolare, oltre la stessa Mirabella Eclano, i comuni di Montemiletto, Venticano e Montefalcione. Mediante l'impiego complessivo di 40 pattuglie, è stato possibile procedere al controllo degli occupanti di oltre 130 veicoli.

