Meloni conferma, 'andrò in Libano' (Di martedì 15 ottobre 2024) "Sì". Con questa risposta sintetica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato che andrà in Libano, rispondendo a una domanda dei cronisti se stia valutando la missione mentre lasciava l'Aula della Camera dopo aver consegnato il testo delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Quotidiano.net - Meloni conferma, 'andrò in Libano' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Sì". Con questa risposta sintetica la presidente del Consiglio Giorgiahato che andrà in, rispondendo a una domanda dei cronisti se stia valutando la missione mentre lasciava l'Aula della Camera dopo aver consegnato il testo delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma - confermata per domani cena con Meloni a Villa Pamphili dopo rinvio vertice di Ramstein - armi e fine guerra sul tavolo - Zelensky sarà a Roma: confermata per domani la cena con la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili, dopo il rinvio del vertice di Ramstein (in Germania) a cui avrebbero dovuto prendere parte i primi ministri Scholz (padrone di casa) e Starmer, oltre ai presidenti Macron e Biden. Proprio quest’ultimo . (Ilgiornaleditalia.it)

Meloni conferma gli aiuti a Kiev - ma solo quelli economici - Meloni ribadisce il sostegno all’Ucraina: ma ora si parla di aiuti economici e non più di armi Il viaggio di Giorgia Meloni a New York è servito anche per ribadire il sostegno dell’Italia all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Oltre alle parole scandite nell’ufficialità all’assemblea generale dell’Onu, ci sono quelle scritte. (Imolaoggi.it)

Ricostruzione dell’Ucraina - gli alleati confermano : «50 miliardi coperti dagli asset russi». Meloni : «Caro Volodymyr - siamo al tuo fianco» – Il video - È stato, infine, ribadito il sostegno alla protezione e riabilitazione delle infrastrutture critiche energetiche, nonché il coordinamento sulla ricostruzione», si legge nella nota di Palazzo Chigi. Nei giorni dell’Assemblea generale dell’Onu, con (quasi) tutti i leader mondiali a New York, Joe Biden ha ospitato alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della ... (Open.online)